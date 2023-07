Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall in Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (18.07.2023) gegen 22.10 Uhr im Bereich der Kreuzung Calwer Straße und Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 49 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Böblingen-Hulb kommend. An der Kreuzung bog sie nach links in die Calwer Straße (Landesstraße 1183) ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem BMW eines 43-Jährigen, der in der Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Maichingen kommend unterwegs war und die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Mutmaßlich gingen sowohl die Mercedes-Lenkerin als auch BMW-Fahrer davon aus, dass die jeweils geltende Lichtzeichenanlage grün zeigte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Grünphasen der Ampeln, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell