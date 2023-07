Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen zu Verkehrsunfall auf Kreisstraße 1082 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (18.07.2023) gegen 16:40 Uhr im Einmündungsbereich der Kreisstraße 1082 und der Kreisstraße 1060 (Pforzheimer Straße) bei Rutesheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 27-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die K1082 in Richtung Rutesheim. Im Bereich der Einmündung zur K 1060 ordnete sie sich auf dem Rechtsabbiegestreifen ein um in die Pforzheimer Straße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt folgte ihr ein 31-jähriger VW-Lenker. Im Einmündungsbereich musste die 27-Jährige ihren Mercedes abbremsen um einem bislang unbekannten blauen Kleinwagen die Vorfahrt zu gewähren. Mutmaßlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand konnte der 31-Jährige seinen VW nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Mercedes hinten auf. Beide Unfallbeteiligte gaben im Anschluss an, dass die Ampel für den Geradeausverkehr zum Abbiegezeitpunkt grün geschaltet gewesen wäre, weshalb der blaue Kleinwagen, aus Richtung Rutesheim kommend, bei Rot in die Pforzheimer Straße eingebogen sein soll. Dieser soll nach dem Verkehrsunfall auch kurz angehalten haben und sei dann unvermittelt weitergefahren. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können.

