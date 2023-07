Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Große Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 10

Ludwigsburg (ots)

Über 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sowie der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führten am Dienstag (18.07.2023) zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr Verkehrskontrollen an einer stationären Kontrollstelle auf der Bundesstraße 10 (B10) in Vaihingen an der Enz durch. Dort wurden auf Höhe der Straßenmeisterei insgesamt 148 Fahrzeuge und 213 Personen einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Weiter wurden 93 Dokumente auf ihre Echtheit hin überprüft.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die in der Folge zu über 40 Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen führen. Zahlenmäßig am häufigsten vertreten waren die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer sowie Gurtverstöße, darunter in vier Fällen auch nicht oder nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder. Zwei Personen stehen im Verdacht, ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gelenkt zu haben. Vier Personen waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, eine Person wurde wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten erkennungsdienstlich behandelt und gelangt nun wegen Urkundenfälschung zur Anzeige. Neben weiteren Ordnungswidrigkeiten mussten auch Verstöße im Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs beanstandet werden, insbesondere unzureichende Ladungssicherung sowie Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften.

