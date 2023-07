Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger kam es am Montag (17.07.2023) gegen 17:50 Uhr im Einmündungsbereich der Friedrichstraße und des Erlenwegs in Ludwigsburg. In Fahrtrichtung Ossweil befuhr eine 51-jährige Mercedes-Lenkerin die Friedrichstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. An der Einmündung zum Erlenweg zeigte zu diesem Zeitpunkt die Ampel für den Fahrzeugverkehr grün, die Fußgängerampel war zur Querung der Friedrichstraße rot geschalten. Auf Höhe der Fußgängerampel sprang unvermittelt ein 46-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem heranfahrenden Mercedes. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen, er kam mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus. Der Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung des Fußgängers musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell