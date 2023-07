Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: 23-Jähriger stiehlt PKW und fährt nach Hessen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Mann, der am Sonntag (16.07.2023) gegen 12.00 Uhr im Bereich der Tank-und Rastanlage Sindelfinger Wald in einen fremden VW stieg und davonfuhr. Mit dem VW war eigentlich ein 58 Jahre alter Mann unterwegs gewesen. Dessen 55-jährige Ehefrau und die 28-jährige Tochter befanden sich gemeinsam in einem weiteren PKW. Mit beiden Fahrzeugen hatte die Familie auf den LKW-Parkplätzen der Rastanlage angehalten und der 58-Jährige war ausgestiegen, um Abfall in einem der Müllbehältnisse zu entsorgen. Währenddessen bemerkte die Tochter, dass ein Fremder auf dem Fahrersitz des VW platzgenommen hatte und zum Wenden ansetzte. Die Frau versuchte noch, sich vor den PKW zu stellen, um so den Diebstahl zu unterbinden. Sie wich jedoch aus, da der Unbekannte Gas gab. Die Familie nahm mit dem zweiten Fahrzeug die Verfolgung auf und alarmierte zeitgleich die Polizei. Umfassende Fahndungsmaßnahmen auf den Bundesautobahnen 8 und 81 führten nicht zur Feststellung des VW. In der Folge wurde der VW wegen Diebstahls im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Gegen 01.50 Uhr am Montagmorgen (17.07.2023) nahm die Hessische Polizei Kontakt zur Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auf. Im Bereich Offenbach am Main hatte sich der 23-Jährige mit dem gestohlenen VW einer Verkehrskontrolle entzogen und war im weiteren Verlauf gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Durch den Unfall war der VW so beschädigt worden, dass der 23-Jährige nicht mehr weiter flüchten konnte und stattdessen vorläufig festgenommen wurde. Da der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Tatverdächtige wohl nicht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell