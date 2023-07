Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - 36-Jähriger rastet aus - Völlig eskaliert ist ein 36-Jähriger am Freitagnachmittag in Laichingen.

Gegen 17:15 Uhr befand sich der polizeibekannte und betrunkene Mann in der Bahnhofstraße in Laichingen. Dort warf er zunächst Steine auf die Fahrbahn. Außerdem warf er einen Stein gegen eine verglaste Bushaltestelle. Die Scheibe ging zu Bruch. Als eine Streife des Verkehrsdienstes Mühlhausen eintraf, hatte sich der 36-Jährige mittlerweile in einen Grünstreifen am Marktplatz gelegt. Er beschimpfte die Beamten sofort und bedrohte sie. Damit nicht genug. Der Mann geriet derart in Rage, dass er auf die Polizisten zuging und ihnen androhte, sie zu schlagen. Die Beamten überwältigten und fesselten ihn. Im Anschluss daran wurde er in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen spuckte der Aggressor dann noch um sich und versuchte, mit seinem Kopf die Seitenscheibe zu beschädigen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 36-Jährige sieht Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung entgegen. Zudem muss er für die Reinigungskosten des Streifenwagens aufkommen.

