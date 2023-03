Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 führt zu Verkehrseinschränkungen

Ducherow B 109 (LK V-G) (ots)

Am 27.03.2023 ereignete sich auf der Bundesstraße 109, zwischen den Ortschaften Altwigshagen und Rathebur, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der polnische Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens der Marke Volvo gegen 12:20 Uhr die B109 aus Richtung Pasewalk kommend in Fahrtrichtung Anklam, als ihm offenbar ein anderer Lkw entgegenkam. Aufgrund der Breite beider Fahrzeuge versuchte der Volvo-Fahrer nach rechts an den Fahrbahnrand zu fahren. Dabei fuhr er zu weit auf die Bankette, wobei er sich festfuhr. In der weiteren Folge kippte der mit 26 Tonnen Getreide beladene Lkw auf die Seite. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 26.500,00 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse niemand. Während der Unfallaufnahme musste die B 109 für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Gegenwärtig wird der fließende Verkehr über eine wechselseitig eingerichtete Lichtsignalanlage an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden vermutlich noch bis in die Abendstunden des 27.03.2023 andauern. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

