Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 36 Jahre alte Motorradfahrerin am Montag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 12.05 Uhr auf der Kreisstraße 1004 (Mühlackerstraße) in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 36-Jährige war in Richtung Darmsheim unterwegs. Vor ihr fuhr ein 37 Jahre alter VW-Lenker, der auf Höhe einer Firmeneinfahrt auf eine dortige Linksabbiegerspur wechselte. Mutmaßlich, da ein Fußgänger die Fahrbahn betrat, wechselte der VW-Fahrer abrupt wieder nach rechts auf die Geradeauspur. Hierdurch kollidierte die Motorradlenkerin mit dem VW und stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

