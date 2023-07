Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Unfallflucht mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde eine 42 Jahre alte Ford-Lenkerin am Montag (17.07.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 11.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 42-Jährige war zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West in Richtung München auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr auf dem linken Fahrstreifen und wechselte nach rechts vor die 42-Jährige. Hier bremste dieser unvermittelt stark ab, sodass auch die Ford-Lenkerin eine Bremsung einleiten musste. Hierbei kam sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihren Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der rechten Schutzplanke. Der Ford wurde hierbei um 180 Grad gedreht. Der Unbekannte, der mit einem VW Golf unterwegs gewesen sein könnte, fuhr unterdessen weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 4.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

