Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Montag (17.07.2023) gegen 11.00 Uhr an der Kreuzung Brennerstraße und Leonberger Straße kam. Eine 35-jährige Toyota-Fahrerin hatte sich dort auf der rechten Spur eingeordnet, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Neuköllner Straße zu queren. Kurz vor der dortigen Ampelanlage fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker links neben ihr vorbei und streifte hierbei den Toyota. Da beide Verkehrsteilnehmer den Unfall bemerkt hatten, einigten sie sich darauf, in der Leonberger Straße am Fahrbahnrand zum Austausch der Personalien zu stoppen. Dort angekommen, war der Unbekannte jedoch plötzlich nicht mehr da. Er war davongefahren, ohne sich um den an dem Toyota entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Er war mit einem dunklen Pkw, möglicherweise einem SUV, unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell