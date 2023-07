Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Landkreis Böblingen: Information des Referats Prävention rund um das Thema Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Der Trend zur Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel ist ungebrochen. Ganz gleich ob mit reiner Muskelkraft oder mit elektronischer Unterstützung betrieben: Immer mehr Menschen legen in Alltag und Freizeit kürzere oder auch längere Strecken mit Fahrrädern zurück. Grund genug für das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, alle interessierten Personen rund um das Thema Fahrrad zu informieren. Hierzu befindet sich am morgigen Dienstag, 18. Juli 2023 von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr ein Informationsstand der Prävention im Stadtpark in Leonberg. Im persönlichen Gespräch sowie durch vorliegendes Informationsmaterial werden Fragen rund um die Themen verkehrssicheres Fahrrad, sicheres Fahren, verkehrsgerechtes Verhalten, Verständnis für andere Verkehrsteilnehmende und vieles mehr fachkundig beantwortet. Der Infostand befindet sich im Leonberger Stadtpark im Bereich der Skateranlage (Berliner Straße). Alle Informationen und Beratungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hinweis für die Damen und Herren von der Presse:

Sie sind herzlich eingeladen, den Informationsstand zu besuchen und über die Präventionsaktion zu berichten. Hierzu melden Sie sich am Dienstag, 18. Juli 2023 um 13:00 Uhr direkt am Informationsstand. Zur besseren Planung werden Sie gebeten, Ihren Teilnahmewunsch vorab per Mail an ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de zu übermitteln.

Parallel finden am 18. Juli 2023 auch Fahrradkontrollen sowie Überwachungen des Fahrzeugverkehrs beim Überholen von Fahrradfahrenden statt. Hierzu gibt es mehrere Kontrollaktionen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Landkreis Böblingen, die vom Polizeipräsidium Ludwigsburg gemeinsam mit dem Landratsamt Böblingen durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, eine solche Kontrolle zu besuchen und über die Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort zu berichten. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls zum oben genannten Termin am Informationsstand im Leonberger Stadtpark.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell