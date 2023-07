Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (17.07.2023) gegen 01.10 Uhr in der Dresdner Straße in Waldenbuch ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, weitere Zeugen. Eine bislang unbekannte Person in einem PKW bog von der Liebenaustraße in die Dresdner Straße ab und streifte hierbei einen im Einmündungsbereich geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern, setzte die unbekannte Person, die vermutlich in einem weißen Fiat 500 mit rotem Faltdach und Böblinger Kennzeichen (BB-) unterwegs war, ihre Fahrt fort.

