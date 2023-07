Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: PKW-Anhänger-Gespann umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (16.07.2023) ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Heimerdinger Straße von Rutesheim kommend ein Unfall, bei dem ein PKW mit Anhänger umkippte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Gespanns war in Richtung Heimerdingen unterwegs, als, gemäß den derzeitigen Ermittlungen, aus noch unbekannter Ursache die Räder des Anhängers blockierten. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über den Suzuki samt Anhänger und kam zunächst von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Letztlich kippte der Suzuki auf der Gegenspur auf die Fahrerseite um und der Anhänger überschlug sich. Der 38-Jährige erlitt vermutlich keine Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Heimerdinger Straße bis gegen 18.00 Uhr voll gesperrt werden. Es entstanden keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

