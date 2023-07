Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 23.15 Uhr auf einer Umgehungsstraße (Landesstraße 1140) bei Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war auf der L1140 in Richtung Schwieberdingen unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zur Schwieberdinger Straße (Kreisstraße 1661) nach rechts in diese einbog. Unmittelbar darauf wendete der Unbekannte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, und fuhr hierzu sofort wieder auf die L1140 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda eines ebenfalls in Richtung Schwieberdingen fahrenden 60-Jährigen. Der Unbekannte stoppte kurz an einem gegenüberliegenden Feldweg und setzte dann seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort, ohne sich um den an dem Skoda entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Der Unbekannte soll mit einem Pkw mit Bad Dürkheimer Zulassung (DÜW-) unterwegs gewesen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell