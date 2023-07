Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: 87-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 87 Jahre alter BMW-Lenker war am Sonntag (16.07.2023) gegen 14.25 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Pleidelsheim kam er mutmaßlich aufgrund von gesundheitlichen Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 250 Metern kam der BMW im Grünstreifen zum Stehen. Der Senior wurde aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand bei dem Verkehrsunfall kein Sachschaden.

