Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Verkehrsvergehen festgestellt

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bei Kontrollen des Straßenverkehrs dokumentierte die Polizei am Mittwoch in einem mehrstündigen Einsatz zahlreiche Verstöße. Dabei warfen die Einsatzkräfte nicht nur ein Auge auf das Verkehrsverhalten von Kraftfahrzeugführern, sondern auch auf jenes von Rad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahrern.

In der Folge fertigten die Einsatzkräfte wegen unterschiedlicher Vergehen insgesamt 47 Anzeigen und erhoben 92 Verwarngelder. Dabei fielen an den Kontrollstellen an der Ringstraße und der Kaiserstraße in Minden, am ZOB in Bad Oeynhausen sowie in Lübbecke an der Bohlenstraße etliche Radler auf, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten. 66 Radfahrer wurden aufgrund unterschiedlicher Verstöße mit einem Verwarngeld belegt. Außerdem hatten die Gesetzeshüter in diesem Zusammenhang drei Anzeigen zu fertigen.

16 Autofahrer ertappten die Polizisten während der Fahrt mit einem Handy in der Hand, sieben weitere fuhren ohne einen angelegten Sicherheitsgurt. Unter anderem wurden auch drei Fußgänger nach einem Rotlichtverstoß mit einem Verwarngeld zur Kasse gebeten.

Negativ fiel in den Abendstunden auf der Kanalstraße in Bad Oeynhausen auch ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln auf. Als der Mann sich gegenüber den Polizeibeamten mit einem ausländischen Führerschein auswies, ergaben sich Verdachtsmomente, dass das Dokument mutmaßlich gefälscht war. Neben der Sicherstellung seiner Fahrlizenz wird gegen den Mann nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Des Weiteren wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell