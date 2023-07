POL-LB: Böblingen: Ford zerkratzt - 1.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (16.07.2023) ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Heimerdinger Straße von Rutesheim kommend ein Unfall, bei dem ein PKW mit Anhänger umkippte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Gespanns war in Richtung Heimerdingen unterwegs, als, gemäß den derzeitigen Ermittlungen, aus noch unbekannter Ursache die Räder des Anhängers blockierten. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über den ...

