BPOLI-KA: (Mannheim) Gefährlicher Leichtsinn - Jugendliche sitzen an der Bahnsteigkante

Karlsruhe (ots) - Eine 36-jährige Frau ist am Montagnachmittag (19. Juni) im Zug von Frankfurt am Main nach Karlsruhe bestohlen worden. Die Geschädigte bemerkte die Tat und konnte zwei Tatverdächtige mit Hilfe von zwei weiteren Personen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden 43- und 41-jährigen rumänischen Staatsangehörigen benutzten einen ICE zwischen Frankfurt am Main und Karlsruhe Hbf. Während der ...

