BPOLI-KA: (Mannheim) Bunte Monster (BuMos) werden am Mannheimer Hauptbahnhof erwartet

Mannheim (ots)

Bunte Monster werden vom 11. bis 13. Juni im Mannheimer Hauptbahnhof erwartet. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führt an diesen Tagen eine Präventionsaktion gegen Taschendiebstahl durch. Mit dabei ist auch das Präventionsteam der Deutschen Bahn. Die Aktion ist Teil der europaweiten Präventionskampagne "Stop Pickpockets", die bereits in vielen Städten und im benachbarten Ausland stattgefunden hat.

Zum Einsatz kommen dabei auch die so genannten Bunten Monster (Bumos), die schon seit einiger Zeit stellvertretend für verschiedene Vorgehensweisen beim Taschendiebstahl stehen und in der Öffentlichkeit bekannt sind. Sie werden an verschiedenen Stellen im Mannheimer Hauptbahnhof zu sehen sein. Der Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und das Präventionsteam der Deutschen Bahn informieren die Reisenden an den Aktionstagen mit Plakaten, Flyern, Werbeträgern und im persönlichen Gespräch über die Kampagne, die Strategien der Taschendiebe und wichtige Tipps zur Vorbeugung.

Die Bundespolizei rät, auf Reisen immer auf der Hut vor Taschendieben zu sein. Reisende sollten stets ihre Umgebung im Auge behalten. Gerade kurz vor dem Halt bzw. beim Einstieg in Züge machen Taschendiebe im Gedränge oft leichte Beute. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück ganze Gepäckstücke aus den Ablagen zu entwenden. Tipps und Hinweise gibt die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu.

Nach den Einschränkungen der Reisemöglichkeiten während der Corona-Pandemie und den bevorstehenden Sommerferien kommt diese Kampagne genau zum richtigen Zeitpunkt. Gleichzeitig findet am 12. und 13. Juni 2023 der 28. Deutsche Präventionstag als zweitägige Präsenzveranstaltung in Mannheim statt.

