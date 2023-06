BPOLI-KA: (Mannheim) Koffer im Mannheimer Hbf führte zu größerem Polizeieinsatz

Mannheim (ots) - Am gestrigen Morgen (31.Mai) kam es am Hauptbahnhof Mannheim zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Auffinden von Betäubungsmitteln. Bei der polizeilichen Kontrolle eines 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Mannheim wurden in dessen mitgeführtem Rucksack 7,8 Gramm Marihuana in einen Arbeitshandschuh ...

mehr