POL-LB: Korntal-Münchingen: Nach Brandstiftung an einer Holzhütte 500 Euro Belohnung ausgesetzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Brandstiftung am 09.07.2023 an eine Holzhütte im Seewald zwischen Korntal und Münchingen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen.

Die noch unbekannten Täter steckten mutmaßlich Samstagmorgens gegen 02:00 Uhr die Holzhütte, die westlich der Bundesstraße 10 im Waldgebiet stand, in Brand. Diese brannte anschließend völlig nieder. Auch ein unmittelbar neben der Hütte stehender Baum wurde versucht in Brand zu setzen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, die noch andauern. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

