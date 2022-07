Polizei Köln

POL-K: 220729-3-K Sprengversuch an Geldautomat - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (29. Juli) haben drei dunkel Gekleidete im Gewerbegebiet in Köln-Junkersdorf vergeblich versucht, einen an einer Außenfassade montierten Geldausgabeautomaten zu sprengen. Vom Tatort an der Max-Plank-Straße flüchtete das Trio gegen 2.50 Uhr ohne Beute in einer dunklen Limousine in Richtung des Kreisverkehrs Dürener Straße. Die Kripo Köln sicherte Spuren an dem erheblich beschädigten Automaten, wertet Bilder aus der Überwachungskamera aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Passanten alarmierten gegen 7 Uhr angesichts der Beschädigungen die Polizei. Zeugen werden dringend um Hinweise gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

