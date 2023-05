Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Nottuln-Appelhülsen / Greven (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof Nottuln-Appelhülsen und am Bahnhof Greven aufgebrochen. Während der oder die unbekannten Täter im Bahnhof Appelhülsen vermutlich bei der Tatausführung gestört wurden, erlangten sie im Bahnhof Greven eine bislang unbekannte Bargeldsumme. Am Sonntagmorgen (28. Mai) gegen 11:45 Uhr wurde die Bundespolizei über einen offensichtlich gewaltsam geöffneten Fahrkartenautomaten am Bahnhof Appelhülsen informiert. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten vor Ort fest, dass die Automatentür aufgebogen wurde, der oder die Täter aber nicht das Automateninnere erreichten. Es wird vermutet, dass der/die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Einen Tag später, am frühen Montagmorgen (29. Mai) wiederum erlangten der oder die Täter zwei Geldkassetten am Bahnhof Greven. Auch hier wurde der Fahrkartenautomat gewaltsam aufgebrochen. Ob es sich bei den beiden Taten um ein und denselben Täter oder dieselbe Tätergruppe handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt: Wer hat am 28. Mai 2023 in der Zeit von 00:00 - 11:00 Uhr am Bahnhof Nottuln-Appelhülsen oder am 29. Mai 2023 in der Zeit von 00:00 - 07:00 Uhr am Bahnhof Greven verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437- 0 entgegen.

