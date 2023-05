Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann mit zwei Haftbefehlen

Bielefeld (ots)

Gleich zwei Haftbefehle lagen gegen einen 46-Jährigen vor, den die Bundespolizei am Wochenende am Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet hat.

Wegen mehrerer Leistungserschleichungen war der Bielefelder in den Jahren 2019 und 2020 vom Amtsgericht Bielefeld zu Geldstrafen verurteilt worden. Da er die Strafen nicht bezahlt hatte, hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld den Deutschen zur Festnahme ausgeschrieben. Als ihn am Sonntagnachmittag (28. Mai) Bundespolizisten kontrollierten, klickten die Handschellen. Weil der Gesuchte die offene Summe von 1000 EUR nicht bezahlen konnte, wurde er noch am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun eine 59-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

