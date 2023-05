BPOL NRW: Heftige Faustschläge ins Gesicht: Bundespolizei ermittelt gegen Kampfsportler

Aachen (ots) - Die Bundespolizei in Aachen hat am Sonntag mehrere Festnahmeausschreibungen festgestellt. Um 01:30 Uhr wurde am Bahnhof Baal ein 17-jähriger Algerier festgestellt. Dieser war zur Untersuchungshaft wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ausgeschrieben. Er wurde vor Ort verhaftet und der Kreispolizeibehörde Heinsberg übergeben. Um 10:20 Uhr reiste, mittels Fernreisebus, ein 39-jähriger Rumäne aus ...

