Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betonplatte auf Gleise gelegt - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bergkamen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (28. Mai) kollidierte ein Zug in Bergkamen mit einer, auf den Schienen abgelegten, Steinplatte. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 20 Uhr überfuhr ein Güterzug auf der Strecke zwischen Oberhausen und Hamm in Bergkamen-Oberaden eine Betonplatte. Diese war zuvor von Unbekannten auf den Schienen abgelegt worden. Die Platte zerbrach bei dem Zusammenstoß vollständig. Beim Halt im Bahnhof Kamen stellte der 58-jährige Triebfahrzeugführer keine Beschädigungen an dem mit Chemikalien beladenen Zug fest.

Vor Ort fertigten Bundespolizisten Lichtbilder von den Mahlspuren auf den Schienen an. Es kam zu erheblichen Störungen des Bahnverkehrs.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich am 28. Mai gegen 20 Uhr am Streckenbereich in Bergkamen-Oberaden in der Nähe der Bahnhofstraße und Lünener Straße aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell