BPOL NRW: Handy gestohlen - Bundespolizisten stellen Dieb mit Drogen

Dortmund - Fröndenberg (ots) - Am Samstagmorgen (27. Mai) verweigerte eine zunächst aufgewühlte Frau am Dortmunder Hauptbahnhof jegliche Kommunikation mit den Bundespolizisten. Unvermittelt trat sie dann nach einer Beamtin und verhielt sich äußert aggressiv. Gegen 05 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine Frau am Stellwerk nahe des Hauptbahnhofs, welche sich augenscheinlich in einer Notlage ...

