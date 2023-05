Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Verkehrsunfall: 26-jährige leicht verletzt, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Eine Autofahrerin (26) ist am Freitag, 19. Mai 2023, gegen 22:20 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Monschauer Straße leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des auffahrenden Autos, der sich von der Unfallstelle entfernt hat.

Die Frau habe bei Rot an der Kreuzung Monschauer Straße / Aachener Straße gehalten. Ein weißer Smart sei dort auf ihr haltendes Auto aufgefahren. Sie sei ausgestiegen, um mit dem Unfallbeteiligten zu sprechen. Dieser habe ihr gesagt, er würde an den Fahrbahnrand fahren. Dann sei er jedoch über die Aachener Straße in Richtung Hehnerholt weggefahren.

Die Autofahrerin begab sich eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung.

Das unfallflüchtige Auto soll die Kennzeichenkombination MG-AP haben.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 bis 40 Jahre alter Mann, dunkler Teint, kurze lockige Haare. Bekleidung: Kappe, Sweatshirt, darunter weißes T-Shirt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell