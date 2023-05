Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unter vorgehaltenem Messer beraubt - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Lüdinghausen (ots)

Sonntagnacht (28. Mai) sollen drei Unbekannte einen 20-Jährigen im Dortmunder Stadtgebiet bestohlen haben. Diese sollen ihn geschlagen, mit einem Cuttermesser bedroht haben und anschließend mit dem Diebesgut geflohen sein.

Gegen 02:45 Uhr suchte ein Deutscher die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Er gab an, dass er zuvor im Bahnhof auf drei Männer getroffen und mit diesen ins Gespräch gekommen sei. Gemeinsam seien sie dann kurze Zeit später in den Keuning Park (Dortmunder Nordstadt) gegangen. Plötzlich habe einer der Unbekannten ihn aufgefordert seine Taschen zu leeren und ein Anderer habe ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Dritte habe ihn dann ein Cuttermesser an den Hals gehalten. Daraufhin habe der 20-Jährige den Inhalt seiner Taschen herausgeholt und an die Unbekannten übergeben. Zudem sollen sie den Entsperrcode seines Mobiltelefons verlangt haben, welchen der junge Mann aus Lüdinghausen nannte. Anschließend soll das Trio die Flucht ergriffen haben. Der Geschädigte wies Schwellungen im Gesicht und Schürfwunden am Kopf auf. Neben seinem Smartphone entwendeten die Täter Bargeld, eine Umhängetasche und einen Gürtel.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen Unbekannt ein.

