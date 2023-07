Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unbekannter bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte sucht der Polizeiposten Freiberg am Neckar, nachdem am Montag (17.07.2023) gegen 10.00 Uhr eine Seniorin in der Marbacher Straße in Pleidelsheim einem Trickdieb zum Opfer fiel. Die Frau hatte zunächst bei einem Bankinstitut Geld abgehoben und war anschließend in Richtung eines nahen gelegenen Supermarkts unterwegs. Hierbei traf sie auf einen Unbekannten, der vorgab für eine Behörde Unterschriften zu sammeln. Die 84-Jährige leistete eine Unterschrift, worauf der Tatverdächtige um ein paar Cent bat, um sich im Supermarkt ein Getränk kaufen zu können. Vermutlich als die Frau hierzu ihren Geldbeutel öffnete, gelang es dem Unbekannten mehrere Hundert Euro daraus zu entwenden. Der Frau fiel dies auf, als sie kurz darauf im Supermarkt an der Kasse stand und ihre Einkäufe bezahlen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter jedoch schon das Weite gesucht. Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 160 bis 165 cm groß gewesen sein. Er soll ein südländisches Aussehen gehabt haben, trug einen Vollbart, hat dunkle Haare und war mit einem weißen Kurzarmhemd sowie einer hellen kurzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

