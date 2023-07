Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ossweil: 22-Jähriger flüchtet mit E-Bike vor Polizei und verursacht Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 18:40 Uhr ist ein 22-jähriger E-Bike-Lenker im Ludwigsburger Stadtteil Ossweil vor einer Streifenwagenbesatzung der Polizei geflüchtet. Mutmaßlich wendete der 22-Jährige auf einem Feldweg am Ortsrand von Ossweil, nachdem er einen Streifenwagen erblickt hatte, umgehend und flüchtete vor den Beamten. Diese nahmen sogleich die Verfolgung auf und konnten den E-Bike-Lenker im Bereich der Friesenstraße wieder feststellten. Der Zweiradlenker sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen der nacheilenden Beamten und flüchtete über die Westfalenstraße, Wettegasse, Vorhofstraße, Burgstraße in die Gmünderstraße. Hierbei touchierte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend setzte er seine Flucht fort. Die Beamten konnten in der Hirschstraße zum 22-Jährigen aufschließen, der während eines Fahrmanövers mutmaßlich das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er konnte vorläufig festgenommen und sein Zweirad beschlagnahmt werden. Während der Verfolgungsfahrt entledigte sich der 22-Jährige einer Kleinmenge Betäubungsmittel. Er musste sich wegen des Verdachts, ein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt zu haben, einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte oder Gefährdete der Verfolgungsfahrt und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

