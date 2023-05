Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - In Schule eingebrochen

Von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Gebäude bei Laupheim ein und richteten Schaden an.

Zwischen 18.15 Uhr und kurz vor 7 Uhr drangen die Täter in das Gebäude in der Straße Häldele ein. Dort schlugen sie ein Fenster ein und entriegelten dieses. So gelangten sie ins Innere. Mit brachialer Gewalt öffneten die Unbekannten mehrere Türen zu Büroräumen. Zudem schlugen sie die Verglasung an einem Innenfenster zum Sekretariat ein. Es wurden Schränke und Schubladen durchsucht. In einem Büro stießen die Einbrecher auf einen Tresor. Der Stand in einem Schrank und wurde herausgehoben. Da die Täter wohl an dem Tresor scheiterten, ließen sie ihn zurück. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen die Einbrecher mehrere Tablets mit. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

