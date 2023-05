Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bremse defekt

Am Freitag erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Freitag, gegen 0.15 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Prittwitzstraße bergab. Seine Bremsen versagten wohl. Deshalb stieß er an der Einmündung zur Eythstraße gegen ein geparktes Taxi und stützte. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Am Taxi entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Überprüfen Sie vor Fahrtantritt den technischen Zustand ihres Fahrrades. Reifen und Bremsen sollten auch auf richtigen Luftdruck und Funktionsfähigkeit überprüft werden. Dadurch vermeiden Sie böse Überraschungen während der Fahrt.

