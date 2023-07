Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rechtsradikale Parolen und Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Nachtrag: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (15.07.2023) war es gegen 00:45 Uhr zu einem Vorfall gekommen, bei dem Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg Parolen über die Lautsprecheranlage eines Feuerwehrautos skandiert hatten (Pressemitteilung vom 17.07.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5560241). Nach bisherigem Stand der Ermittlungen müsste das betreffende Feuerwehrfahrzeug an mehreren Orten aufgefallen sein, da der 25-jährige Fahrer seine Mitfahrer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren offenbar in Leonberg-Höfingen, im Stadtgebiet Leonberg sowie in Leonberg-Eltingen abgesetzt hatte. Auch aus dem Bereich Ramtel gingen entsprechende Hinweise ein. Teilweise war das Fahrzeug nur gesehen worden, teilweise waren die Lautsprecherdurchsagen auch zu hören gewesen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Personen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist und die insbesondere auch die Lautsprecherdurchsagen wahrgenommen haben, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

