POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Hertichstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Über 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sowie der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führten am Dienstag (18.07.2023) zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr Verkehrskontrollen an einer stationären Kontrollstelle auf der Bundesstraße 10 (B10) in Vaihingen an der Enz durch. Dort wurden auf Höhe der ...

mehr