POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Bremerhaven (ots) - Für Ruhe sorgen musste die Bremerhavener Polizei in der Nacht zum Donnerstag, 28. Juli, im Stadtteil Lehe. Dort hatten zwei Männer gegen 22.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus die Musik so laut aufgedreht, dass sich Nachbarn gestört fühlten. Die einschreitenden Polizeibeamten konnten die Musik im Treppenhaus ebenfalls wahrnehmen und ermahnten den ...

mehr