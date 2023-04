Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb droht mit Messer

Erfurt (ots)

Ein Ladendieb bedrohte in Erfurt eine Verkäuferin mit einem Messer. Der polizeibekannte Mann hatte am Montagabend in einem Geschäft in der Bahnhofstraße mehrere Energydrinks gestohlen. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Mann aufmerksam, der die gestohlenen Dosen auf der gegenüberliegenden Straßenseite austrank. Als die Frau dem Dieb nachsetze, zog er ein Messer und drohte der 33-jährigen Frau. Alarmierte Polizisten stellten den 34-jährigen Mann und erstatteten gegen ihn Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffe sowie Bedrohung. (JN)

