POL-WAF: Beckum - Person bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Beckum

Am Samstag, den 18.Februar kam es gegen 02.45 Uhr in Beckum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde.

Ein 32-jähriger Sattelzugfahrer aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem LKW die Dyckerhoffstraße (B 475) in Richtung Ennigerloh. In Höhe einer Werkszufahrt befand sich plötzlich ein 33-jähriger Beckumer auf der Fahrbahn. Er wurde vom LKW erfasst und verstarb noch am Unfallort. Zur Ermittlung des Unfallhergangs und der Unfallursache wurde unter anderem ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster hinzugerufen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung war die B 475 für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

