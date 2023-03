FW Moers: A 57 / Entstehungsbrand an LKW / weiterer LKW-Fahrer handelt vorbildlich

Feuerwehr Moers

Entstehungsbrand an LKW

weiterer LKW-Fahrer handelt vorbildlich

Am Donnerstag (09.03.23) bemerkte ein LKW-Fahrer auf der A 57 eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich seines Aufliegers. Er stoppte sein Fahrzeug unmittelbar an der Abfahrt Moers-Hülsdonk, in Fahrtrichtung Niederlande, und alarmierte die Feuerwehr.

Nach dem Stillstand des 40-Tonners kam es ebenfalls zu einer Flammenbildung an der Hinterachse, dies bemerkte ein weiterer LKW-Fahrer, er hielt sein Fahrzeug in sicherer Entfernung und eilte mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. Durch die erfolgreich durchgeführten Löschmaßnahmen konnte ein weiteres Ausbreiten auf den Auflieger und seiner Ladung verhindert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlten den betroffenen Bereich der Hinterachse weiter mit Wasser ab, Personen kamen nicht zu Schaden.

In Höhe der Abfahrt Moers-Hülsdonk, kam es für die Dauer der Löschmaßnahmen, kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war der Löschzug Hauptwache mit drei Löschfahrzeugen.

