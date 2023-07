Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bild-Infos

Download

Obrigheim (ots)

Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad die Hauptstraße in Obrigheim aus Richtung Ortsteil Mühlheim kommend. Er übersah ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Auto und fuhr diesem auf. Aufgrund der relativ hohen Fahrgeschwindigkeit beim Aufprall brach die Lenkstange des Rennrads von der Gabel ab. Am Pkw entstand eine größere Delle im Heckbereich. Der Gesamtschaden wird auf 2200 Euro geschätzt. Der Radfahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell