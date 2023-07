Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffälliger Gang und unsichere Fahrweise führen zu Führerscheinentzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.07.2023 um 22:00 Uhr teilt ein aufmerksamer Zeuge mit, dass eine weibliche Person an einer Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. in einen Mercedes gestiegen sei. Die Dame wies laut dem Mitteiler einen sehr schwankenden Gang vor und fuhr im weiteren Verlauf auch sehr unsicher. Dies zeigte sich in Form von Schlangenlinien, sowie Überfahren der Fahrbahntrennung. Die 46-Jährige Fahrerin konnte letztlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Der Grund für das Verhalten, sowie die Fahrweise war schnell gefunden, da diese unter dem Einfluss verschiedener Medikamente stand. Aufgrund dieser Tatsache musste sie eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es durch den Vorfall nicht. Die Mercedes-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell