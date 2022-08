POL-PDNR: Wissen - Unbekannte steigen in unbewohntes Wohnhaus ein

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmittag parkte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug am Schlossweg in Bad Hönningen. Nachdem er ausgestiegen war, rollte der Pkw selbstständig an und stieß gegen einen anderen abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen eine Hauswand gedrückt. Der Verursacher gab an, er habe angenommen, dass beim Abstellen des Fahrzeugs und Öffnen der Fahrertür das Automatikgetriebe automatisch in die P-Stellung geht. Den ...

