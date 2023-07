Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 17.07.2023, gg. 10:00 Uhr, kam es auf der L516 Fahrtrichtung Edenkoben Höhe Mittelhambacher Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab, geriet in eine Vertiefung im Grünstreifen und überschlug sich anschließend mehrfach. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug mit der Rettungsschere befreit werden und erlitt Schnitt- und Rückenverletzungen. Sie wurde nach erfolgter Erstversorgung im hiesigen Krankenhaus in eine Spezialklinik verlegt. Die Mittelhambacher Straße war für ca. 30 Minuten gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

