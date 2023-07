Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigentümersuche nach Fahrraddiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.07.2023 um 18:00 Uhr konnte ein 40-Jähriger aus Neustadt/W. in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dieser schob zu diesem Zeitpunkt ein Fahrrad auf dem Gehweg. Im Verlauf der Kontrolle des Mannes gab dieser an, dass er das Fahrrad von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. am vorigen Tag an sich genommen hat. Hiernach habe er das Fahrrad der Marke "Sanea" mit nach Hause genommen. Das Fahrrad war laut dem Neustadter unverschlossen. Aufgrund der Ehrlichkeit des 40-Jährigen muss dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Fahrraddiebstahls verantworten. Ob das Sprichwort "Ehrlichkeit währt am längsten" dem Täter in dem Strafverfahren helfen wird, bleibt abzuwarten.

Die Polizei Neustadt/W. bittet den Eigentümer des Fahrrades sich mit dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

