POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet

Haßloch (ots) - Am 16.07.2023 wurde der Polizei Haßloch kurz vor 2 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Neustadter Straße in Haßloch gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Unfallbeteiligten, ein 54-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim und eine 39-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße an, der Andere sei mit dem PKW nicht weit genug rechts gefahren. Hierdurch kam es zum Kontakt der ...

mehr