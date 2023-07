Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei alkoholisierte Unfallbeteiligte

Haßloch (ots)

Am 16.07.2023 wurde der Polizei Haßloch kurz vor 2 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Neustadter Straße in Haßloch gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Unfallbeteiligten, ein 54-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim und eine 39-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße an, der Andere sei mit dem PKW nicht weit genug rechts gefahren. Hierdurch kam es zum Kontakt der beiden Außenspiegel der Fahrerseiten, woran natürlich der Andere Schuld gehabt habe. Doch nicht nur die Wahrnehmung des Unfallhergangs schien sehr ähnlich, auch der Abend vor dem Unfall verlief bei den Unfallbeteiligten wohl gleichgelagert. Denn im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass beide Fahrzeugführer vor dem Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatten. So ergaben die freiwilligen Atemalkoholtests bei beiden Kraftfahrzeugführern jeweils Werte von über 1,1 Promille. Dementsprechend wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und jeweils eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt und der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung über die Entziehung der Fahrerlaubnis übersandt.

