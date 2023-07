Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Falschfahrer unter Alkoholeinfluss auf der B9

Schifferstadt (ots)

Am 15.07.2023 gegen 22:30 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim über einen Falschfahrer auf der B9 in Kenntnis gesetzt. Nach Angaben der Zeugen sei der Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs gewesen. Als er sein Fehlverhalten bemerkte, habe er sein Fahrzeug gewendet und sei in Schlangenlinien auf die korrekte Fahrbahn der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz aufgefahren. Eine Streife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später an der Anschlussstelle Schifferstadt feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,05 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

