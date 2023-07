Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Flächenbrand neben B9

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 11:30 Uhr einen Flächenbrand neben der Fahrbahn der B9 in Richtung Frankenthal in Höhe von Schifferstadt. Das Feuer, welches aus unbekannter Ursache ausgebrochen ist, konnte zügig durch die Feuerwehr Limburgerhof gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde der rechte Fahrstreifen für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Der Brand beschränkte sich auf den Grünstreifen, Sachschaden entstand nicht.

