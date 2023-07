POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... war am 15.07.2023 um 20:20 Uhr in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. ein 27-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Scooter. Der Fahrer wurde durch Beamte der hiesigen Dienststelle kontrolliert, da an dessen E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Dem 27-Jähriegen wurde die Weiterfahrt untersagt, weshalb dieser seinen E-Scooter nach Hause schieben musste. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge zwingend über einen Versicherungsschutz verfügen müssen, sobald diese im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden.

