Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Mutmaßlicher Fahrraddieb überführt

Gengenbach (ots)

Beamten des Polizeipostens Gengenbach ist es gelungen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb zu überführen. In der Zeit vom 30. Juni 2023 bis zum 3. Juli 2023 stellte ein 57-jähriger Mann, wie üblich, sein Fahrrad im Fahrradständer des Bahnhofes in Gengenbach verschlossen ab. Ein Unbekannter hat in diesem Zeitraum das Damenrad gestohlen und der Diebstahl wurde beim Polizeiposten Gengenbach zur Anzeige gebracht. In der Folge stellte der Bestohlene fest, dass sein Fahrrad online zum Verkauf angeboten wurde. Nach entsprechender Kontaktaufnahme mit dem Anbieter wurde zusammen mit den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach ein Kauf- und Übergabetermin vereinbart. Hierbei konnte ein 35-jähriger Mann vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt werden. Den 35-Jährigen erwartet ein juristisches Nachspiel.

